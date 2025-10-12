ou
Noi Moderati riunisce i simpatizzanti a Floridia, new entry nel partito

PoliticaSiracusa

Un evento di Noi Moderati si è tenuto oggi pomeriggio a Floridia, alla presenza dell'ex presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. L'aula consiliare che ha ospitato il rendez vous era gremita per assistere al passaggio di Renzo Spada da Forza Italia al partito del presidente Maurizio Lupi. I lavori sono stati aperti dal coordinatore provinciale di Siracusa, Nino Campisi. "Siamo un partito che cresce - ha detto Campisi - Non saremo più la quarta stampella di nessuno e saremo presenti con il nostro simboloe le nostre liste alle future competizoni elettorali, comunli, provinciali, regionali e nazionali ". Poi è stata la volta di Renzo Spada che ha annunciato il passaggio a Nm, notizia anticipata giovedì sera da Nuovo Sud. Il consigliere ha spiegato i motici che lo hanno portato in politica. In primis la Sanità. E' noto che da tempo Spada fa la battaglia per avere un medico a borfo delle ambulanze del 118. L'ho detto anche al sindaco di Floridia che mi risposto che 'l'argomento non è nelle sue compenze.' Competenze che però non si limitano a Fiere e sagre, quando Carianni si fa fotografare a beneficio dei social".
Poi è stata la volta del consigliere nazionale Peppe Germano, già sindaco di Solarino e di Renata Polverini.

