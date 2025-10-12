Volley Modica, ultimo test match pre season al PalaCatania

Ultimo test match prima dell'avvio del campionato di serie A3 per l'Avimecc Modica, che sabato pomeriggio al “PalaCatania” ha incontrato i rossoazzurri dello Sviluppo Sud Catania, squadra siciliana che parteciperà al campionato di serie A2.

I tecnici delle due squadre hanno fatto disputare quattro set che hanno permesso loro di verificare le condizioni generali della rosa a disposizione e capire dove bisogna ancora lavorare per farsi trovare pronti al primo appuntamento ufficiale della stagione.

Al “PalaCatania” nei quattro set disputati, si è assistito a un bel confronto tra due squadre che sembrano ben assemblate per ben figurare nei rispettivi campionati di appartenenza.