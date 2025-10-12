Movida selvaggia a Marsala, rissa, vandalismi e incendio nella notte

Sabato notte di tensione a Marsala, in provincia di Trapani. Una rissa si è verificata nei pressi di un locale in via Cammareri Scurti, atti vandalici sono stati compiuti da un gruppo di giovani, probabilmente minorenni, in zona Porticella. Sono state danneggiate alcune autovetture. Un incendio ha completamente distrutto una pescheria, invece, all'interno dell'Antico Mercato di Marsala, nel cuore del centro storico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Sono in corso indagini per capire la causa dell'incendio. Non si esclude la matrice dolosa. "Anche grazie all'efficiente sistema di videosorveglianza cittadino, che abbiamo recentemente dotato di numerose nuove telecamere pubbliche, già stamattina siamo stati in grado di acquisire delle immagini registrate per metterle a disposizione delle forze dell'ordine al fine di identificare con precisione gli autori di questi gesti. Polizia e Carabinieri sono già al lavoro per identificare gli autori", dice in una nota il Sindaco Massimo Grillo che aggiunge: "Marsala è una comunità sana, che non si lascia intimidire dai comportamenti sconsiderati di pochi irresponsabili. Chiederemo che i responsabili vengano puniti in maniera esemplare e il Comune si costituirà parte civile negli eventuali procedimenti giudiziari, così come abbiamo già fatto in circostanze simili nel recente passato."