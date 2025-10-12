Calcio, Promozione: il Canicattini mette KO il Frigintini (0 a 2)

Frigintini Città di Modica 0

Città di Canicattini 2

Marcatori: pt 33' Rossitto, st 6' Farraguto

Frigintini Città di Modica: Caruso, Denaro, Macauda, Floriddia, Cicero, Concolino, Orazio Modica (22' st Lo Magno), Amato, Savarino, Vitale (38' st Sortino), Giurdanella (38' st Cavallo). A Disp: Iemmolo, Cocciro, Candiano, Hegazi, Gurrieri, Anthony Modica. All. Ciccio Di Rosa

Città di Canicattini: Martinez, Sigona, Bazzano (45' st Giannona), Napoli, Greco, Barcio (29' st Melluzzo), Zagarella (31' st Nitto), Sanfilippo, Ferraguto (34' st Vitelli), Coria, Rossitto. A Disp: Richiusa, Buonconsiglio, Seday Coulibaly, Laye Coulibaly. All. Sebastiano Velasco.

Arbitro: Davide Romano di Catania

Assistenti: Michelangelo Bisaccia di Catania e Giuseppe Di Blasi di Ragusa

Seconda sconfitta casalinga consecutiva per il Frigintini Calcio, che al “Barone” lotta con coraggio, resta in partita fino al fischio finale, ma è costretto alla resa al cospetto di un Città di Canicattini cinico, che ha sfruttato pienamente la maggiore esperienza per sbloccare il match e portare a casa i tre punti.

I rossoblu di Ciccio Di Rosa erano riusciti a bloccare le iniziative dei “canarini” avversari fino alla parte finale della prima frazione di gioco e all'inizio del secondo tempo; poi, Rossitto e Ferraguto hanno inventato due giocate che hanno fatto la differenza in campo. Al 33' i “Canarini” passano in vantaggio. Rossitto servito sul filo del fuorigioco sulla destra entra in area e con un tiro “chirurgico” infila la sfera nel sette ala sinistra di Caruso che nulla può sulla conclusione dell'attaccante ospite. Il raddoppio al 6' della ripresa quando Ferraguto lasciato inspiegabilmente solo davanti alla porta deve spingere in rete di testa un assist al bacio di Rossitto che dall'out di destra serve un pallone invitante al suo compagno di squadra che realizza il 2 – 0.

"Purtroppo - afferma Ciccio Di Rosa – a noi manca l'esperienza che hanno le altre squadre. Oggi ad esempio le due giocate di due atleti di esperienza hanno indirizzato la partita, perciò per noi diventa tutto in salita e la bravura dei miei ragazzi, che ripeto nonostante i risultati in queste tre partite hanno dato segnali di crescita non è bastata, ma dico loro di continuare a lottare e cercare sempre di tenere sempre viva ogni gara e giocare con coraggio come hanno fatto oggi".