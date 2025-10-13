ou
E' di Caltanissetta la campionessa regionale di Risiko

Motociclista finisce in un burrone nell'Aspromonte, soccorso dai vigili del fuoco di Catania

Altro sud

Un motociclista, per cause in via di accertamento, è precipitato in un burrone in località Lago Zomaro, nel cuore dell'Aspromonte. A causa della zona particolarmente impervia e delle difficoltà di accesso via terra, è stato richiesto il supporto dell'elicottero "Drago VF142" del Reparto Volo Vigili del Fuoco di Catania. Il personale elisoccorritore, verricellato sul luogo dell'incidente, ha provveduto a issare a bordo sia il medico che ha prestato le prime cure all'infortunato che il motociclista ferito. Una volta a bordo, l'infortunato è stato rapidamente trasportato per via aerea all'aeroporto di Reggio Calabria. All'atterraggio, il motociclista è stato affidato alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al successivo trasporto in struttura ospedaliera per le necessarie valutazioni cliniche.

