Evade ai domiciliari, bloccato dalla polizia a Vittoria

Sequestrati a Castellammare 15 mila prodotti non sicuri

CronacaTrapani

La Guardia di Finanza, in vista della festività di "Halloween", ha controllato un'attività commerciale a Castellammare del Golfo. I inanzieri hanno rilevato la presenza di migliaia di prodotti di vario genere in materiale plastico (quali candele luminose, decorazioni per torte, zucche illuminate e bomboniere per cerimonie), esposti per la vendita senza le informazioni essenziali in lingua italiana previste dalla legge, come le indicazioni circa il luogo d'origine, il nome del produttore o dell'importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d'uso.
Al termine delle attività, le Fiamme Gialle alcamesi hanno sottoposto a sequestro amministrativo circa 15.000 prodotti e hanno contestato, nei confronti del titolare dell'attività, una violazione che comporta una sanzione amministrativa fino a

