Evade dai domiciliari, bloccato dalla polizia a Vittoria

Gli agenti del Commissariato di Vittoria hanno tratto in arresto un giovane di 22 anni, nella flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari, misura cautelare a cui era sottoposto per il reato di furto aggravato.

Nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio, l’equipaggio di una volante lo ha notato appiedato sulla pubblica via; alla vista degli agenti, l’uomo si è dato a precipitosa fuga, e si è introdotto in un palazzo, cercando di nascondersi nel sottoscala, ma è stato raggiunto e bloccato.

Quindi, è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.