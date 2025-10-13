ou
ULTIME NOTIZIE

Polfer di Catania scopre in un garage 300 chili di cavi di rame: 3 denunce

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Evade dai domiciliari, bloccato dalla polizia a Vittoria

Evade dai domiciliari, bloccato dalla polizia a Vittoria

CronacaRagusa

Gli agenti del Commissariato di Vittoria hanno tratto in arresto un giovane di 22 anni, nella flagranza del reato di evasione dagli arresti domiciliari, misura cautelare a cui era sottoposto per il reato di furto aggravato.
Nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio, l’equipaggio di una volante lo ha notato appiedato sulla pubblica via; alla vista degli agenti, l’uomo si è dato a precipitosa fuga, e si è introdotto in un palazzo, cercando di nascondersi nel sottoscala, ma è stato raggiunto e bloccato.
Quindi, è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Potrebbero Interessarti