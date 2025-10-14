Vescovi di Palermo e Monreale:"Omicidio di Paolo sia un punto di svolta"

"Che il crudele omicidio di Paolo Taormina, sulla scia della barbara uccisione di Gesù di Nazareth, diventi punto fermo per una svolta. Che la vita di Paolo diventi segno di trasformazione delle nostre città, germe di rinascita.

È vero, ce lo eravamo augurati già lo scorso aprile, dopo quella notte di sangue a Monreale. Oggi rinnoviamo la stessa speranza. Crediamo che il cambiamento sia possibile".

Lo scrivono in un messaggio gli arcivescovi di Palermo e di Monreale, Corrado Lorefice e Gualtiero Isacchi, per l'uccisione del giovane Paolo Taormina domenica scorsa a Palermo.

"Pietrificati. Sgomenti. Ancora un giovane che toglie la vita ad un altro giovane. In modo brutale. Distrutte due vite, travolte famiglie, due in particolare. Il dolore e il turbamento ci travolgono - scrivono - Strazio del fallimento educativo di una famiglia che ha cresciuto un figlio ma senza trasmettergli il valore inalienabile e intoccabile della propria e altrui vita, senza far passare che la violenza brutale non appartiene all'identità vera degli umani. Quando ascolteremo la disperazione dei nostri giovani? Il vuoto che abbiamo fatto trovare loro? Come Vescovi sentiamo tutto il fallimento della Chiesa e della società. Non abbiamo risposte, ma domande alle quali non intendiamo sottrarci". "Se non partiamo dai più poveri - dagli scarti umani generati dalla nostra cultura dell'indifferenza, dell'economia del profitto, del piacere sfrenato, del potere della forza - non potrà mai esserci una convivenza serena nelle nostre Città - scrivono ancora - Incentiveremo disuguaglianze, ingiustizie e, conseguentemente, sottocultura e violenza. Saremo noi - che ci reputiamo 'giusti' e meritevoli - gli sponsor invisibili (ma consapevoli!) delle perverse 'strutture di peccato' malavitose e mafiose".

L'arcidiocesi ha organizzato per sabato prossimo alle 21, nell'Atrio antistante la Chiesa "S. Filippo Neri", allo Zen, un incontro per ricordare Paolo e gli altri giovani vittime di violenza.