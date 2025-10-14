Operazione anti 'ndrangheta, 18 arresti a Crotone

Una vasta operazione antimafia è stata condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone, supportati da numerosi reparti specializzati dell'Arma, per dare esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 21 persone, ritenute appartenenti o vicine alle cosche di 'ndrangheta attive nei territori di Cirò Marina, Strongoli e Cariati.

Il provvedimento, emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, ha portato all'arresto di 18 persone ed alla notifica di un obbligo di dimora per altre tre.

I destinatari delle misure cautelari sono accusati, a vario titolo, di omicidio, associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, turbata libertà degli incanti, danneggiamento, ricettazione e diversi reati in materia di armi, aggravati dall'impiego del metodo e dalle finalità mafiose.

L'operazione ha interessato le province di Crotone, Cosenza, Taranto e Bologna.

Alcuni provvedimenti sono stati notificati in varie carceri a persone già detenute.

Secondo l'accusa, le cosche coinvolte avrebbero esercitato un controllo capillare sul territorio, imponendo estorsioni a imprenditori ed influenzando l'assegnazione di appalti pubblici.

Le attività investigative avrebbero documentato, inoltre, l'operatività di strutture criminali radicate tra l'alto Ionio crotonese e il crotonese interno, con ramificazioni anche fuori dalla Calabria.