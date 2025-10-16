Smantellate le piazze di spaccio di Ispica e Pozzallo: 13 arresti

Dalle prime ore di questa mattina, nel corso di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, i Carabinieri della Compagnia di Modica, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare a carico di 13 indagati, emessa dal gip presso il Tribunale di Ragusa.

L'operazione, condotta in provincia di Ragusa da 60 militari dell'Arma, con l'ausilio di un elicottero e delle unita' cinofile, ha permesso di smantellare piazze di spaccio molto attive nei territori di Ispica e Pozzallo. Sequestrati nel corso delle indagini di cocaina, hashish, armi da fuoco e esplosivi.

I particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terra' alle ore 10.30 presso il Palazzo di Giustizia, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Ragusa, Francesco Puleio. SEGUE