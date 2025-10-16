Ragusa. Il nuovo appalto di igiene urbana, il PD: gli atti sono da annullare

Il gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Ragusa – composto da Peppe Calabrese, Mario Chiavola e Giuseppe Podimani – ha chiesto formalmente, con la presentazione di una istanza, l'annullamento degli atti con cui l’amministrazione Cassì ha dato il via al nuovo appalto per la gestione dei rifiuti, un impegno economico di oltre 100 milioni di euro per gli otto anni a venire.

“Abbiamo deciso di intervenire – spiegano i consiglieri – perché ribadiamo che non è accettabile che decisioni di questa portata vengano prese senza passare dal Consiglio comunale, cioè dall’unico organo democraticamente eletto che rappresenta la città. Si tratta di un servizio pubblico essenziale, che riguarda tutti i cittadini e incide profondamente sulla spesa comunale: non può essere gestito come un atto tecnico, ma deve essere discusso e deliberato alla luce del sole. È grave che si voglia tirare dritto, come se Ragusa e i ragusani non avessero il diritto di sapere come vengono spesi più di cento milioni di euro di denaro pubblico”.

Il gruppo del PD ha già chiesto e ottenuto che sul tema si svolga un Consiglio comunale aperto. E il segretario del circolo cittadino del Partito Democratico, Riccardo Schininà, interviene in maniera netta: "Non intendiamo rimanere spettatori davanti a decisioni che calpestano le regole democratiche. Se sarà necessario siamo pronti a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per riportare in Consiglio comunale e al confronto pubblico un atto che, per importanza e impatto, non può essere sottratto alla discussione della città”.