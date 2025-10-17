La Regione trova 5 milioni per produzioni cinematografiche, anche il film su Biagio Conte

Volevo darvi una bella notizia. A seguito di una verifica sui capitoli di spesa del bilancio dell'assessorato al turismo, siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per finanziare la produzione di film in Sicilia.

Una grande soddisfazione, perché tra i progetti che potranno essere sostenuti c'è anche il famoso film su Biagio Conte, un segno concreto di attenzione verso una figura che ha rappresentato solidarietà, amore, speranza per la città e per gli ultimi". Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un video postato sulla sua pagina Facebook.

"Questo governo - aggiunge l'assessore regionale al Turismo, Elvira Amata - ha sempre creduto nel segmento del turismo cinematografico come veicolo di promozione del nostro territorio. Dall'avvio della legislatura a oggi abbiamo destinato oltre 25 milioni di euro in questo settore, consapevoli del fatto che per ogni euro investito c'è un effetto moltiplicatore di 3 euro. L'obiettivo è quello di attrarre sempre più case di produzione nazionali e internazionali, ma anche quello di rafforzare le imprese locali e sostenere quelle opere che contribuiranno a valorizzare il territorio, la cultura, la storia e l'identità della Sicilia"