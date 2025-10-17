ou
"Hanno servito la patria con amore", funerali di Stato per i tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano

Lampedusa, si capovolge barcone migranti: un morto e 20 dispersi

Si capovolge barcone migranti, un morto e dispersi
A Sud est di Lampedusa. Secondo le indicazioni dei naufraghi mancherebbero all'appello una ventina di persone
Un barcone con una trentina di migranti a bordo si è capovolto in area Sar maltese e dalla notte scorsa è in corso un'operazione di ricerca e soccorso coordinata dal Rescue coordination centre (Rcc) di Malta, dopo l'avvistamento a circa 50 miglia a sud est di Lampedusa. Sono stati finora recuperati 11 naufraghi e il corpo di un migrante morto.
Le operazioni sono scattate dopo che l'aereo Manta "10-03" della Guardia costiera italiana, già impegnato in attività di volo, ha individuato il natante rovesciato e lanciato immediatamente una zattera di salvataggio. Secondo le indicazioni dei naufraghi ci sarebbero una ventina di dispersi.
Il mercantile ha inizialmente recuperato 4 persone, poi trasbordate sulla motovedetta CP 322. La stessa unità della Guardia costiera italiana ha poi salvato altri naufraghi. Nella zona è in arrivo un pattugliatore maltese ed un pattugliatore della Guardia Costiera italiana, oltre ad aerei Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Le operazioni di ricerca e soccorso, proseguono sotto il coordinamento di Malta.
