Precipita dal tetto di un capannone, muore in ospedale a Napoli

Un uomo di 63 anni è deceduto nell'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere precipitato dal tetto di un capannone, dove erano in corso lavori, a Mugnano, in provincia di Napoli.

Secondo le prime informazioni l'operaio era intento a lavorare ad un lucernario quando è precipitato dall'altezza di circa 7 metri.

La Polizia di Stato è intervenuta dopo una richiesta dei sanitari dell'ospedale di Napoli. La procura di Napoli nord ha disposto il sequestro della salma in vista dell'esame autoptico. Sull'accaduto Sono in corso indagini da parte degli agenti del commissariato di Giugliano in Campania.