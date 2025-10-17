Fondi Pnrr, in Sicilia spesa al 32,72%: effettuati pagamenti per 5,2 miliardi

Su un plafond pari a 16,05 miliardi di euro di fondi Pnrr destinati alla Sicilia, e nella disponibilità di vari soggetti attuatori, sono stati effettuati pagamenti per 5,2 miliardi (32,72%) e rendicontato 1,26 miliardi (7,91%) per un totale di 23.496 progetti.

Per quanto riguarda la sola Regione come ente attuatore risultano 3.493 progetti, pagamenti per 491,3 (27,31%) milioni e rendicontazioni per 135,3 milioni (7,52%) rispetto a un plafond pari a 1,79 miliardi.

E' quanto emerge dal report della cabina di regionale sul Pnrr al 30 settembre di quest'anno. Per la rendicontazione del Pnrr le scadenze variano in base ai progetti, ma l'obiettivo finale è completare tutte le attività entro il 31 agosto 2026, fino al 30 settembre 2026 si possono presentare le richieste di pagamento mentre la la Commissione europea farà la valutazione entro il 30 novembre 2026. Il dato, che riguarda la sola Regione, aggiornato a ottobre sale al 27,92%.

Il presidente della Regione Renato Schifani, ha inviato un'ulteriore nota formale a 14 dirigenti generali e a 9 assessori richiamando ciascuno, per la propria competenza, alle rispettive responsabilità e chiedendo "di imprimere una netta accelerazione sull'avanzamento della spesa e sulla rendicontazione dei finanziamenti".

Il governatore siciliano nella lettera, dopo aver ribadito il "carattere prioritario e strategico degli investimenti inseriti nel Piano", ha ricordato che, nel caso in cui non venissero raggiunti gli obiettivi previsti, la Regione non soltanto perderebbe una straordinaria occasione di sviluppo ma rischierebbe di incorrere in forti sanzioni economiche. La nota si chiude con l'avvertimento che "l'eventuale mancato rispetto degli adempimenti sarà utilizzato ai fini della valutazione dei dirigenti responsabili" e potrebbe portare "all'avvio delle procedure di contestazione, propedeutiche all'eventuale revoca dell'incarico".