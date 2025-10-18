ou
Basket, A2 femminile: la Passalacqua Ragusa ospita Bolzano con l'obiettivo di mantenere la vetta della classifica

Pensionato 80enne scomparso a Raffadali: volontario lo ritrova

CronacaAgrigento

È stato ritrovato stamattina da uno dei tanti volontari impegnati nelle ricerche il pensionato ottantenne che era scomparso giovedì pomeriggio a Raffadali (Agrigento). A mobilitarsi, oltre a vigili del fuoco, carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione civile, anche tante persone che, rispondendo all'appello del sindaco Silvio Cuffaro, hanno fatto squadra. Fra questi Matteo Plano, 26 anni,padre di un bambino di 7 mesi: è stato lui a trovarlo. "Stamattina sono andato da solo in una zona dove il nonnino non avrebbe dovuto essere, perché si presumeva non potesse raggiungere quel luogo. E invece l'ho trovato", racconta Matteo."Quando l'ho trovato, seppur stremato, mi ha detto: 'Grazie,grazie a Dio che sei venuto tu. Rischiavo di morire qui". I due hanno fatto un selfie. Matteo Plano è un escavatorista. Conosce bene le campagne di Raffadali. "Non avevo mai visto il signore scomparso. Ma oggi haavuto bisogno lui, domani o dopodomani chiunque di noi può averelo stesso bisogno. Chiunque di noi può trovarsi in difficoltà e bisogna aiutarsi". A ringraziare pubblicamente il giovane ancheil sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro.

(Nella foto il volontario Matteo Piano)

