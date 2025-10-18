ou
Accelerare i rimpatri in Afganistan, lo chiedono 20 Paesi Ue: pure l'Italia

Perugia, ragazzo di 23 anni ucciso con una coltellata al petto

Fatti&Notizie

Un ragazzo di 23 anni, Hekuran Cumani di origini albanesi, è morto dopo essere accoltellato al torace, intorno alle 4.30 di oggi, sabato 18 ottobre, nel parcheggio della facoltà di Economia e Matematica, a Perugia.
Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe nata da una lite con alcuni ragazzi iniziata all'interno di un locale alle spalle dell'università.
Sul posto i sanitari del 118 che, dopo inutili tentativi di rianimazione, hanno chiamato i poliziotti ora impegnati nelle indagini. Gli agenti della Squadra Mobile hanno ascoltato diversi testimoni. Sul posto anche il Pubblico Ministero e la scientifica, della Squadra Mobile e il medico legale.

