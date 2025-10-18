ou
ULTIME NOTIZIE

Zone franche montane, Cassisi presidente dell'Associazione

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Residente a Reggio Calabria trovato morto in un B&B a Trani

Residente a Reggio Calabria trovato morto in un B&B a Trani

Altro sud

Il corpo senza vita di un uomo di 38 anni di nazionalità rumena è stato trovato questa mattina nella stanza di un b&b a Trani.
La vittima, residente in provincia di Reggio Calabria, era impiegato nel settore edile ed era in Puglia per motivi di lavoro.
A dare l'allarme è stato un suo collega e sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118.
Sul posto ci sono i carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto. Non si esclude che il 38enne possa essere morto per cause naturali.

Potrebbero Interessarti