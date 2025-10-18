Residente a Reggio Calabria trovato morto in un B&B a Trani

Il corpo senza vita di un uomo di 38 anni di nazionalità rumena è stato trovato questa mattina nella stanza di un b&b a Trani.

La vittima, residente in provincia di Reggio Calabria, era impiegato nel settore edile ed era in Puglia per motivi di lavoro.

A dare l'allarme è stato un suo collega e sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118.

Sul posto ci sono i carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto. Non si esclude che il 38enne possa essere morto per cause naturali.