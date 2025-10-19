Museo archeologico di Ragusa: finanziato progetto per un luogo culturale interattivo

Ammonta a poco meno di quattrocentomila euro il finanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento “Un museo da vivere” a favore del Museo Archeologico di Ragusa, un progetto che vede la luce anche grazie al costante interessamento e impegno a livello regionale del deputato regionale della DC, Ignazio Abbate. Il finanziamento è stato assegnato a valere sull’Azione 4.6.1 “Rivitalizzazione dei luoghi della cultura ed altri spazi ad uso collettivo ai fini culturali e sociali” del PR FESR Sicilia 2021-2027. “Un museo da vivere” mira a trasformare l’istituzione culturale in un polo di aggregazione, accessibilità e tecnologia. Abbandonando il concetto statico di esposizione, il museo si prepara a diventare un luogo dinamico, inclusivo e interattivo, in grado di attrarre un’utenza più ampia e diversificata.

L’ammodernamento museografico non si limita alle vetrine, ma si estende agli apparati informativi, che verranno revisionati secondo il linguaggio Easy To Read. “Un museo da vivere” si distingue per la sua profonda vocazione all’inclusività. Il progetto prevede:

- Percorso per non vedenti e ipovedenti:Verrà implementato nella webapp e includerà la riproduzione 3D tattile di alcuni reperti, intercettando un target finora escluso dalla fruizione.

-Traduzioni in LIS:La Lingua dei Segni Italiana garantirà l’accesso anche ai non udenti.

-Realtà Aumentata e Scuole:Sarà creato un percorso specifico per i soggetti fragili e le scuole (infanzia, 6-12 anni e superiori) attraverso l’utilizzo di “occhiali a realtà aumentata” con contenuti didattici dedicati.

“Un museo da vivere - dichiara il parlamentare della DC – è, in sintesi, la dimostrazione di come l’impegno istituzionale possa tradursi in un modello culturale interconnesso, accessibile e proiettato nel futuro. Ci tengo a ringraziare l’Assessore Scarpinato, la Dott.ssa Madonia e il Dirigente La Rocca perché, ognuno con le proprie competenze, ha reso possibile la concretizzazione di questo progetto; Giuseppe Morando direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica: con il coordinamento della dottoressa Marinella Cataldi e la collaborazione di uno staff qualificato, hanno presentato correttamente il progetto rispondente alle richieste del bando”.