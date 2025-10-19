ou
ULTIME NOTIZIE

Movida sicura a Catania, controlli interforze durante il fine settimana

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Rissa tra stranieri vicino al castello di Acate: un ferito

Rissa tra stranieri vicino al castello di Acate: un ferito

CronacaRagusa

Una maxi rissa nei pressi del Castello di Acate, sabato sera, ha creato paura e apprensione ed ha richiesto l'intervento di Polizia e Carabinieri. Le forze dell'ordine, allertate da alcuni residenti, hanno disperso una quindicina di persone, tutte di origine straniera. Una persona sarebbe stata accoltellata ed ha dovuto fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. In corso indagini per identificare i partecipanti alla rissa.

Potrebbero Interessarti