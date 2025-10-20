ou
Lavoro nero in agricoltura, al via la campagna della Flai Cgil col sindacato di strada

Scoperti a rubare pannelli fotovoltaici, cinque arresti a Bagheria

CronacaPalermo

I Carabinieri di Bagheria, in collaborazione con gli agenti del locale Commissariato, hanno arrestato in flagranza di reato cinque giovani di età compresa tra i 22 e i 32 anni, tutti provenienti da Villabate e già noti alle forze dell'ordine, accusati di tentato furto.
L'operazione è scattata grazie alla segnalazione di un carabiniere libero dal servizio, il quale, insospettito dai movimenti sospetti all'interno di un deposito di materiali di una ditta locale, ha immediatamente allertato i colleghi. Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha permesso di sorprendere i cinque malviventi mentre cercavano di impossessarsi di oltre 300 pannelli fotovoltaici, del valore stimato di circa 30.000 euro. Durante l'azione, i ladri avevano già distrutto gli imballaggi e stavano caricando la refurtiva su un rimorchio appositamente predisposto per il trasporto.
Nonostante il tentativo di fuga, i cinque sono stati prontamente arrestati e messi a disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese che, ha convalidato l'arresto e disposto per tutti gli arrestati, la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

