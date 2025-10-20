Lavoro nero in agricoltura, al via la campagna della Flai Cgil col sindacato di strada

Parte oggi pomeriggio da Campobello di Mazara la Carovana per un'economia di pace promossa da Sbilanciamoci! e Rete per il disarmo insieme alla Flai Cgil .

Appuntamento alle 16 presso il.

Comune della città. Saranno centrali i temi della lotta al caporalato e per i diritti dei migranti, della transizione a un'agroecologia fondata sul lavoro e la sostenibilità ambientale, della pace come precondizione per tutto. La campagna della Flai Cgil nazionale e della Sicilia proseguirà inotre per tutta settimana con il sindacato di strada. Le "brigate del lavoro", incontreranno i lavoratori e le lavoratrici oggi stesso alle 18.30 al Campo Croce Rossa ( ex oleificio) di Campobello di Mazara.

Domani e fino a venerdì il tour della Flai, finalizzato a informare sui diritti a tracciare la strada per il lavoro di qualità a partire dal rendere consapevole chi lavora nei campi e ad evitare forme di sfruttamento ancora diffuse, comincerà già dalle prime ore del mattino, alle 5.30, in. Tutti i comuni che saranno raggiunti. Toccherà Petrosino (Tp), Trapani ( dove mercoledì alle 9 è anche prevista la visita alla nave Mediterranea ancorata al porto), Licata (Ag), Niscemi (Cl), dove alle 18 di giovedì verrà peraltro firmato il protocollo di intesa con la cooperativa sociale Prossima.

l tour (il programma dettagliato in allegato), terminerà venerdì 24 a Gela con la deposizione, alle 11, di una corona di fiori davanti alla casa nella quale è stato ucciso Adnan Siddique.

"La nostra battaglia per i diritti , contro lo sfruttamento e per la pace - dice il segretario generale della Flai Cgil Sicilia, Tonino Russo-prosegue. Oggi stimiamo che almeno il 20% del lavoro in agricoltura sia in nero. Ma anche il lavoro regolare - rileva- di fatto lo è parzialmente nel momento in cui non tutte le giornate vengono dichiarate e il cottimo è una realtà diffusa.

Col sindacato di strada-aggiunge Russo- in questi anni abbiamo lavorato e lavoriamo affinchè le situazioni di sfruttamento vengano stanate, i lavoratori acquisiscano consapevolezza dei propri diritti e si affermino la dignità sul lavoro e la qualità del lavoro".