Modica, Tribunali da ripristinare e disegno di legge alla Camera: il retroscena

Era un pezzo di carta per il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani...ma è, invece, un disegno di legge all’esame della Camera dei deputati: riguarda il ripristino dei Tribunali soppressi dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012. Il 29 luglio scorso, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di riforma della geografia giudiziaria per garantire una più efficiente distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale. A darne notizia, l’avvocato Enzo Galazzo, portavoce del Comitato Pro Tribunale di Modica e componente del Comitato nazionale che si batte per la Giustizia di prossimità. La vicenda – che potrebbe aprire più di uno spiraglio per il progetto del Tribunale di Modica -Val di Noto – ha un retroscena rivelato dall’avvocato Galazzo.

“Il 31 luglio, ottenuto un appuntamento – racconta Galazzo - sono stato ricevuto a Palermo, assieme ad un altro collega, dal Presidente Schifani cui abbiamo esposto il contenuto di quel provvedimento confidando sul fatto che la Regione avesse interesse a far dare esecuzione alla sua legge/voto del 6 marzo 2024, e a sollecitare il percorso del disegno di legge governativo. E però il presidente, dopo aver dato un’occhiata distratta al documento, ci toglieva quasi la parola sostenendo che quel pezzo di carta era di nessun valore. Pur se non è mio solito, sono riuscito a contenermi, ho strappato quel pezzo di carta dalle mani di Schifani, mi sono alzato e sono andato via. Leggo ora un post a firma della collega avvocato Licia Rafaniello, di Corigliano Rossano, con il quale si dà notizia che il disegno di legge del 29 luglio 2025 sulle circoscrizioni giudiziarie, quel “pezzo di carta”, è stato assegnato alla Camera dei Deputati ove proseguirà il suo iter nelle Commissioni competenti. E’ questo un passo decisivo per restituire giustizia al territorio”, conclude l’avvocato Galazzo.

Indipendentemente da qualsiasi commento, questo, per i rappresentanti politici del territorio a Roma, sarebbe il momento di agire per sollecitare il percorso del disegno di legge.

Vale la pena ricordare che in Sicilia il ripristino della Giustizia di prossimità riguarda anche i Tribunali di Nicosia e Mistretta, oltre che quello di Modica-Val di Noto che risponde ai criteri enunciati dal Governo per una geografia giudiziaria comprensoriale. Il progetto del Tribunale di Modica-Val di Noto prevede l’allargamento dell’originario circondario (Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo) ai Comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo. E’ lecito, a questo punto, aspettarsi riscontri dalla Capitale dove politici iblei (Nino Minardo (Forza Italia), Salvatore Sallemi (Fratelli d’Italia) occupano posti istituzionali di rilievo.

NELLA FOTO: Schifani (a destra) e Minardo