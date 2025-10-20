Controlli task force a Catania, distrutti prodotti non tracciati

Una vasta attività di controllo è stata effettuata negli dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato di Catania. I controlli hanno consentito di accertare, in diverse attività commerciali del centro cittadino, "non solo il rispetto delle normative in materia di legislazione di pubblica sicurezza, ma anche delle norme e dei regolamenti di settore". "Le verifiche hanno visto impegnati i poliziotti della squadra volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania. La loro azione ha consentito di garantire, ai diversi enti istituzionali che compongono la task force, di operare in un'efficace cornice di sicurezza", spiega la questura. Ad intervenire con loro gli agenti della Polizia Locale - Annona, il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, gli ispettori dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, i medici e i tecnici del Dipartimento di prevenzione veterinaria - Servizio di Sanità pubblica Veterinaria e del Dipartimento di prevenzione - Spresal e Servizio Igiene pubblica dell'ASP di Catania. La task force ha operato con l'obiettivo di verificare le autorizzazioni previste per la vendita degli alimenti, nonché la tracciabilità dei prodotti alimentari offerti al pubblico, la regolarità delle posizioni lavorative e le condizioni di sicurezza sugli ambienti di lavoro. Il controllo ha avuto ad oggetto due wine bar e un ristorante rispettivamente in via Montesano, via via Enrico Pantano e via Marchese di Casalotto. Nel corso delle verifiche sostate identificate oltre 40 persone di cui nove di nazionalità straniera. In relazione al primo controllo sono emerse alcune irregolarità. La Polizia Locale annonaria ha sanzionato il titolare per un totale di 618 euro, contestando l'assenza dell'esposizione dei cartelli orari e della SCIA. I tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro hanno constatato carenze nella manutenzione dell'impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione d'emergenza, applicando una sanzione di 2400 euro. Infine, i medici veterinari dell'Asp, insieme al personale del Corpo Forestale del Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia, hanno sequestrato 6 kg di prodotti alimentari privi dei requisiti di tracciabilità, applicando una sanzione pari a 1500 euro. Il controllo di competenza degli altri enti è stato regolare, non avendo rilevato alcuna criticità.