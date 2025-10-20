ou
Caltanissetta, piano di manutenzione di Sicilacque sull'Ancipa-Blufi

Trecento sbarchi a Lampedusa: in 500 all'hotspot

Quattro sbarchi, con un totale di 286 migranti, sono avvenuti tra la notte e la mattinata a Lampedusa. Le motovedette di guardia di finanza, Frontex e Capitaneria di porto hanno intercettato i barconi con a bordo gruppi da 58 a 82 persone, originarie di Guinea, Ghana, Nigeria, Pakistan, Egitto, Somalia ed Eritrea. I migranti hanno raccontato di essere partiti da Zawya e Tajoura, in Libia, mentre uno dei gruppi, composto da 58 persone tra cui 18 donne e 12 minori, sarebbe salpato da Sfax, in Tunisia. Tutti sono stati condotti all'hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano al momento 514 ospiti. Per la mattinata non sono previsti trasferimenti

