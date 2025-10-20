ou
ULTIME NOTIZIE

'Caso Isab di Priolo', interrogazione parlamentare del senatore Nicita (Pd)

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Catanzaro (Pd): disservizi sulla tratta ferroviaria Agrigento - Palermo

Catanzaro (Pd): disservizi sulla tratta ferroviaria Agrigento - Palermo

PoliticaAgrigentoPalermo

"Nel dicembre 2023 il governo regionale esultava per la tratta Agrigento-Palermo-Punta Raisi. A distanza di mesi la realtà è ben diversa". E' quanto si legge in una interrogazione di Michele Catanzaro, capogruppo Pd all'Ars, che ha raccolto, spiega in una nota, "la legittima protesta di studenti e lavoratori. Oggi siamo di fronte ad una serie di disagi quotidiani vissuti dai pendolari sulla tratta ferroviaria Palermo-Agrigento". "Secondo le segnalazioni dei fruitori della tratta Palermo-Agrigento - dice Catanzaro - ci sarebbero ritardi sistematici di 30, 60 minuti, soppressioni improvvise e una gestione del servizio che si ripercuote negativamente sulla vita di centinaia di cittadini che ogni giorno si spostano per studio e lavoro, stanno generando un vero e proprio stato di emergenza sociale. Una situazione ormai insostenibile - sottolinea Catanzaro - che richiede un intervento immediato da parte dell'Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità". "Il Comitato Pendolari Palermo-Agrigento e Agrigento-Canicattì - aggiunge - denuncia da mesi questa situazione e ha più volte sollecitato un incontro con l'assessore Alessandro Aricò, senza ricevere alcuna risposta. È inaccettabile che cittadini che pagano regolarmente abbonamenti siano costretti a chiedere permessi sul posto di lavoro e di studio o a ricorrere ad altri mezzi per raggiungere la propria destinazione, con costi aggiuntivi e stress crescente. Le segnalazioni che riceviamo - continua - parlano anche di una totale assenza di riscontro istituzionale: email ignorate, richieste rimaste senza risposta, e una percezione di abbandono che mina la fiducia nei confronti delle istituzioni regionali". Catanzaro chiede formalmente all'assessore Aricò "di convocare con urgenza un tavolo tecnico con i rappresentanti dei pendolari e di fornire risposte concrete e tempestive, effettuando interventi concreti e cancellando quei sorrisi propagandistici che il governo Schifani ci propina ogni giorno, ben lontani dalla realtà dei fatti. La mobilità interna - conclude - non può essere trattata

Potrebbero Interessarti