Catanzaro (Pd): disservizi sulla tratta ferroviaria Agrigento - Palermo

"Nel dicembre 2023 il governo regionale esultava per la tratta Agrigento-Palermo-Punta Raisi. A distanza di mesi la realtà è ben diversa". E' quanto si legge in una interrogazione di Michele Catanzaro, capogruppo Pd all'Ars, che ha raccolto, spiega in una nota, "la legittima protesta di studenti e lavoratori. Oggi siamo di fronte ad una serie di disagi quotidiani vissuti dai pendolari sulla tratta ferroviaria Palermo-Agrigento". "Secondo le segnalazioni dei fruitori della tratta Palermo-Agrigento - dice Catanzaro - ci sarebbero ritardi sistematici di 30, 60 minuti, soppressioni improvvise e una gestione del servizio che si ripercuote negativamente sulla vita di centinaia di cittadini che ogni giorno si spostano per studio e lavoro, stanno generando un vero e proprio stato di emergenza sociale. Una situazione ormai insostenibile - sottolinea Catanzaro - che richiede un intervento immediato da parte dell'Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità". "Il Comitato Pendolari Palermo-Agrigento e Agrigento-Canicattì - aggiunge - denuncia da mesi questa situazione e ha più volte sollecitato un incontro con l'assessore Alessandro Aricò, senza ricevere alcuna risposta. È inaccettabile che cittadini che pagano regolarmente abbonamenti siano costretti a chiedere permessi sul posto di lavoro e di studio o a ricorrere ad altri mezzi per raggiungere la propria destinazione, con costi aggiuntivi e stress crescente. Le segnalazioni che riceviamo - continua - parlano anche di una totale assenza di riscontro istituzionale: email ignorate, richieste rimaste senza risposta, e una percezione di abbandono che mina la fiducia nei confronti delle istituzioni regionali". Catanzaro chiede formalmente all'assessore Aricò "di convocare con urgenza un tavolo tecnico con i rappresentanti dei pendolari e di fornire risposte concrete e tempestive, effettuando interventi concreti e cancellando quei sorrisi propagandistici che il governo Schifani ci propina ogni giorno, ben lontani dalla realtà dei fatti. La mobilità interna - conclude - non può essere trattata