Caltanissetta, piano di manutenzione di Sicilacque sull'Ancipa-Blufi

Migrante intossicato dai fumi del carburante muore in ospedale a Trapani

CronacaAgrigentoTrapani

Ricoverato ieri all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, dov'era giunto da Lampedusa in elicottero, è morto stamane uno dei cinque migranti ricoverati con grave crisi respiratoria dovuta all'inalazione d iidrocarburi nella stiva del barcone sul quale viaggiavano 91 persone, due delle quali trovate morte al momento del soccorso. I migranti erano stati portati a Lampedusa. Ventuno di loro accusavano crisi respiratoria e per cinque - in gravi condizioni- è stato deciso il trasporto in elisoccorso a Trapani, Sciacca, Palermo e Agrigento. Sedici sono in osservazione al Poliambulatorio di Lampedusa.

