Calcio, quarti di Coppa: Messana-Modica e Vittoria-Acquadolcese

Si è svolto questa mattina, presso la Sala Consiglio del Comitato Regionale Sicilia della LND a Ficarazzi (Palermo), il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti e l’ordine di svolgimento delle gare dei Quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza 2025-26. Le partite, che si giocheranno con la formula dell’andata e ritorno, si disputeranno nelle seguenti date: andata, mercoledì 5 novembre 2025, ritorno, mercoledì 19 novembre 2025. Il Modica affronterà la Messana (andata a Messina), mentre il Vittoria, che giocherà l’andata in casa, giocherà con l’Acquadolcese.