Vittoria, la Cgil denuncia: personale delle Cooperative da mesi senza stipendio

La FP-CGIL denuncia la situazione che coinvolge numerosi assistenti sociali operanti nel Comune di Vittoria, impiegati attraverso le Cooperative Sociali convenzionate con l’Ente, i quali da diversi mesi non percepiscono lo stipendio. Il sindacato annuncia, inoltre, la proclamazione dello stato di agitazione. La funzione pubblica Cgil "evidenzia come, nonostante le ripetute interlocuzioni (ultimi: mercoledì 8 ottobre- giovedì 16 ottobre) con l’Amministrazione comunale, nessuna soluzione concreta sia stata finora adottata. Non è ancora chiaro se le responsabilità ricadano sulle cooperative o sul Comune, ma è evidente che la situazione non è più sostenibile e richiede un intervento immediato. È paradossale che tutto ciò avvenga in un Comune che, a differenza di altri enti, gode di una situazione finanziaria stabile".