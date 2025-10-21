Affidamenti al Comune di Siracusa, Il Pd chiede maggiore trasparenza

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato una nota al Segretario Generale del Comune di Siracusa per chiedere chiarimenti in merito all’applicazione del principio di rotazione negli affidamenti diretti e, soprattutto, sull’opportunità di applicare anche il principio di opportunità amministrativa nei casi in cui alcuni affidamenti si ripetano di anno in anno a favore degli stessi soggetti. Nelle determine, infatti, non si evince alcuna motivazione che giustifichi la mancata rotazione o l’impossibilità di individuare operatori diversi. È necessario che l’Amministrazione comunale garantisca la massima trasparenza e che gli affidamenti, soprattutto quelli ripetitivi, non diventino una consuetudine ma restino strumenti eccezionali e motivati. Lo scorso 18 agosto, il gruppo aveva presentato una interrogazione consiliare per chiedere chiarimenti sull’avviso pubblico per la selezione di attività da realizzare nel periodo estivo e natalizio, chiedendo di conoscere quante proposte siano state presentate, quante siano state rigettate e quali criteri siano stati utilizzati per la valutazione. Chiediamo che tutti i risultati siano pubblicati, con una graduatoria trasparente e accessibile, in modo da mettere ogni soggetto interessato nelle condizioni di comprendere con chiarezza come siano state operate le scelte. La trasparenza amministrativa e la rotazione negli affidamenti non sono formalità: sono garanzie di correttezza, equità e fiducia nelle istituzioni. Il gruppo consiliare del PD continuerà a vigilare e a chiedere che la selezione delle iniziative culturali ed economiche avvenga nel pieno rispetto delle regole e dell’interesse pubblico.

(Nella foto Massimo Milazzo del Pd di Siracusa)