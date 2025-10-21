Ragusa, si apre il processo a 6 attivisti della Mediterranea Saving Humans

Si apre a Ragusa il processo contro Mediterranea Saving Humans. Su richiesta della Procura sono stati rinviati a giudizio sei attivisti con l'accusa di "favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina".

L'11 settembre 2020, la nave Mare Jonio intervenne per soccorrere 27 persone, migranti che da 38 giorni si trovavano a bordo della petroliera danese Maersk Etienne abbandonati in mezzo al mare senza alcuna possibilità di sbarco, nonostante le loro gravi condizioni fisiche e psicologiche. "Mediterranea - dice una nota della Cgil - ha scelto ancora una volta, di stare dalla parte della vita. I migranti furono portati in salvo e sbarcati nel porto di Pozzallo, con l'autorizzazione delle Autorità italiane.

Tre mesi dopo la compagnia Maersk Tankers fece una trasparente donazione a sostegno delle attività di soccorso civile in mare.

Per questo intervento in mare gli attivisti sono stati rinviati a giudizio".

La Cgil fa sapere che è presente in aula insieme ad altre associazioni "per manifestare e testimoniare vicinanza e solidarietà all'equipaggio, nell'auspicio che il processo possa chiarire finalmente le posizioni degli attivisti nel pieno rispetto del principio di indipendenza e autonomia della Magistratura. In aula al Tribunale di Ragusa Alfio Mannino Segretario generale Cgil Sicilia, Peppe Scifo della CGIL

Nazionale, e Giuseppe Roccuzzo segretario generale della Cgil di Ragusa". "La nostra presenza - dice la nota del sindacato - oltre a testimoniare la solidarietà agli imputati conferma il pieno sostegno all'azione delle Ong impegnate nei salvataggi in mare. E

ancora una volta ribadisce la contrarietà della Cgil insieme alle tante realtà della società civile, alla linea politica del Governo che criminalizza le Ong che salvano le vite in mare". Per la Cgil "è urgente contrastare le norme che criminalizzano il soccorso in mare a partire dal Decreto che introduce prescrizioni che di fatto rendono quasi impossibile le attività di salvataggio nel Mar Mediterraneo con l'inevitabile conseguenza dell'aumento del numero delle vittime di naufraghi per mancato soccorso". "Non è possibile - prosegue la nota - continuare ad assistere a questa tragedia che come le guerre produce migliaia di morti innocenti nel Mar Mediterraneo ormai diventato un cimitero. E non è più tollerabile l'indifferenza delle istituzioni nazionali ed europee sempre più determinate d innalzare muri contro i migranti che scappano da situazioni di guerra, fame e stravolgimenti climatici". Per la Cgil "l'Europa non può continuare a essere la fortezza dove al suo interno si rinchiudono indifferenza e disumanità anche perpetuando violazioni dei diritti umani, delle leggi e dei trattati internazionali a tutela delle persone migranti. Non solo in mare, perché in diversi Paesi membri esistono centri di reclusione per persone "irregolari" nei confronti delle quali si praticano trattamenti disumani senza tutele legali in condizioni di incarcerazione pesante, in assenza di reati penali commessi".

"Con la presenza alla prima udienza al processo contro Mediterranea Saving Humans la Cgil - conclude la nota - vuole sottolineare che non intende essere complice di politiche sbagliate e disumane e soprattutto affermare la necessità di aprire canali legali e sicuri per chi scappa da condizioni di guerra e miseria, rivendicando al tempo stesso il diritto alla mobilità degli esseri umani".