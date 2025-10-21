ou
Petrolchimico di Siracusa, i sindacati chiedono un tavolo di crisi nazionale

Dall'incontro di ieri con Federmeccanica, presso Confindustria Siracusa, sono scaturite preoccupazioni condivise sulla crisi del comparto industriale siracusano e sulle prospettive occupazionali e la necessità di trasparenza e programmazione attraverso l'apertura di un tavolo di crisi nazionale". Così le segreterie regionali e territoriali di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm. ''Condividere una strategia comune tra imprese e lavoratori - sostengono i sindacati - mette al riparo da interventi estemporanei e fuori controllo da parte di soggetti terzi''. I sindacati "ritengono necessario, e ne hanno condiviso l'urgenza, l'intervento diretto del governo per garantire la continuità produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali'', così come ''il coinvolgimento attivo e continuativo delle istituzioni locali e regionali per definire una strategia condivisa e immediata di rilancio''. ''Chiediamo - dicono - massima chiarezza sulle prospettive industriali del sito e sulle responsabilità degli attori coinvolti. Devono essere resi noti i piani d'investimento e di sviluppo delle committenti per blindare anche l'occupazione metalmeccanica. Devono inoltre essere attivati urgentemente i fondi regionali per la formazione e la riqualificazione del personale per colmare il divario tra l'offerta e le crescenti richieste di professionalità tecniche''.

