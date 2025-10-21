Carabiniere libero dal servizio salva automobilista a Palermo dopo incidente

Un carabiniere libero dal servizio ha soccorso e tratto in salvo un automobilista a Palermo. E' accaduto in via Ernesto Basile, dove un uomo di 67 anni è finito con l'auto contro un albero e ha perso i sensi. Il militare si è fermato e ha prestato soccorso al conducente. Grazie alle nozioni di primo soccorso e ai corsi di formazione fatti nell'arma, ha praticato un massaggio cardiaco per diversi minuti finché l'uomo ha ripreso conoscenza ed è stato poi trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Civico, dove è rimasto sotto osservazione. Non è in pericolo di vita.

L'Unione Sindacale Italiana Carabinieri - USIC Sicilia esprime "profondo apprezzamento per il gesto di grande prontezza, altruismo e senso del dovere dimostrato dal militare dell'Arma dei Carabinieri in forza in Sicilia" e "rivolge al collega il più sentito ringraziamento per il gesto eroico e altamente simbolico:

testimonianza concreta del significato profondo dell'essere Carabiniere, sempre al servizio della collettività, anche al di fuori dell'orario di lavoro. Un esempio di dedizione e umanità che onora l'Arma e la società tutta".