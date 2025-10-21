ou
Scontro tra un pullman e un'auto nel Reggino: 3 morti

Al Policlinico San Marco di Catania campagna di sensibilizzazione sulla vitiligine

Salute e MedicinaCatania

“Sensibilizzare la popolazione sulla vitiligine e promuovere una corretta informazione del’“empowerment” dei pazienti che convivono con questa malattia”. Questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione “Vitiligine Open week” promossa dalla Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e di malattie sessualmente trasmesse (SIDeMaST) alla quale aderisce anche l’Azienda ospedaliero universitaria Policlinico “G. Rodolico –San Marco” di Catania e in particolare l’Unità operativa complessa di Dermatologia del presidio “Rodolico” diretta da Giuseppe Micali, in collaborazione con l’Unità operativa semplice di “Educazione alla Salute” con la responsabile Giuseppina Grasso.   Lunedì 3 novembre dalle 11:30 alle 13:30 e giovedì 6 novembre dalle 15:00 alle 17:30, negli ambulatori al piano terra dell’edificio 4 del Policlinico, in via Santa Sofia, i dermatologi effettueranno incontri informativi gratuiti e consulenze specialistiche gratuite a pazienti con vitiligine nell’ambito dell’iniziativa. Per info e prenotazioni chiamare il numero verde 800226466 dal lunedì al sabato, escluso i giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. Alla campagna potranno aderire i pazienti adulti e minori dai 12 anni (solo se accompagnati da un genitore), con diagnosi di vitiligine. In Sicilia sono circa 26.400 le persone che convivono con la vitiligine, di cui il 18% sotto i 20 anni .

