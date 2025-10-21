ou
ULTIME NOTIZIE

Scontro tra un pullman e un'auto nel Reggino: 3 morti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Affitti, banche e tagli: nervosismo nella maggioranza sulla Manovra

Affitti, banche e tagli: nervosismo nella maggioranza sulla Manovra

Fatti&Notizie

Tassa sugli affitti brevi, 'contributo delle banche', tagli aiministeri. Resta alta la tensione nel centrodestra sulla legge di Bilancio. Il testo, approvato venerdì dal Cdm, non è ancora approdato in Parlamento. Forza Italia non è convinta. ''Oggi sento Giorgetti', afferma il segretario Tajani. E la Lega, dal Consiglio federale che affronta i nodi delle Regionali, rilancia l'attacco agli istituti di credito, immaginando un aumento del prelievo per ottenere 'fondi per la sanità'. Protestano i sindacati di polizia che considerano trascurate le forze dell'ordine. E il ministro della Difesa Crosetto ricorda al collega dell'Economia gli 'impegni presi' per il personale e il comparto delle Forze Armate.

Potrebbero Interessarti