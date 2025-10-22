Lavoro, il precariato infinito degli Asu e il dramma del servizio negli enti dissestati

Il segretario della Camera del Lavoro di Modica, Salvatore Terranova, interviene sulla delicata e annosa vicenda della stabilizzazione degli Asu, il personale socialmente utile, alle prese con il dramma della precarietà e di lavorare in Comuni dissestati.

"Dopo tanti eclatanti interventi e dopo riunioni ai massimi livelli alla Regione per affrontare la questione degli asu che non sono stati stabilizzati dagli enti locali in dissesto, tutto sembra essersi fermato. Ci risulta - afferma Terranova - di una riunione, qualche settimana addietro, della I Commissione all’Ars, presenti governo regionale, Anci e altri per esaminare la problematica, ma non ci risulta cosa abbiano deciso. Immaginiamo che le parti siano convenuti sulla decisione di coinvolgere il Governo nazionale, perché la competenza per le assunzioni di personale in genere negli enti locali, compresi quelli in dissesto, è nazionale e non regionale. Addirittura per gli enti in dissesto, non solo la norma è nazionale, ma per effettuare le assunzioni essi devono avere i bilanci regolarmente approvati e chiedere preventivo parere autorizzativo da una apposita Commissione ministeriale.

Se l’esito della I Commissione è stato quello di spostare tutto ad una interlocuzione col Governo nazionale e il Ministero competente non aveva senso convocarla per discutere un problema che la norma vigente rimanda alle prerogative statali. Quasi tutti gli enti locali in dissesto presentano, in Sicilia, problemi insormontabili per far quadrare i bilanci stabilmente riequilibrati e ci vorranno anni prima che raggiungano tale obiettivo, per cui, alla luce della normativa vigente, non possono procedere ad attivare le procedure di stabilizzazione degli asu, anche quando il costo di queste assunzioni è interamente a carico del bilancio regionale, come è previsto appunto in Sicilia in cui la Regione finanzierà le stabilizzazione degli asu fino a che loro raggiungeranno l’età per la pensione.

Occorre fare qualcosa da subito. Non si possono lasciare in condizione di precarietà assoluta, senza tutele e senza previdenza, lavoratori asu che lavorano a tutti gli effetti negli uffici comunali accanto a colleghi garantiti, perché ci sono enti, infatti, che dopo 5/6 anni dalla dichiarazione del dissesto non sono ancora nelle condizioni di approvare i bilanci riequilibrati.

La Sicilia deve chiedere un intervento statale, deve sollecitare la predisposizione di una norma che consenta la deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni limitatamente al personale asu impegnati negli enti dissestati, al fine di metterli nelle condizioni di avviare le stabilizzazioni, mantenendo il costo di queste ultime comportino interamente a valere sul bilancio regionale, derogando agli obblighi del bilancio riequilibrato e al parere della commissione ministeriale. Diversamente la stabilizzazione degli asu sarà solo chiacchera.

Questa sarebbe la strada da perseguire se si vuole mettere fine alla precarietà asu in Sicilia. La Cgil è convinta che tale percorso lo si possa intraprendere e si impegna a convocare tutti i parlamentari nazionale per aprire realmente una discussione seria e costruttiva".