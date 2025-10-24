ou
ULTIME NOTIZIE

Bandiera Blu 2026: Modica presente a incontro nazionale a Roma

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Pentito a Dda di Milano: "Fabrizio Corona in rapporti con i clan"

Pentito a Dda di Milano: "Fabrizio Corona in rapporti con i clan"

Fatti&Notizie

Gaetano Cantarella, detto Tano, "storico affiliato al clan Mazzei incaricato di gestire gli affari a Milano", avrebbe avuto "rapporti con Fabrizio Corona, che in più occasioni si rivolgeva" a lui "quando aveva problemi su Milano o, come in un caso, in cui Fabrizio Corona gli chiese un recupero credito di 70mila euro da fare a Palermo per una truffa patita da un amico" dell'ex re dei paparazzi.
Lo ha messo a verbale William Alfonso Cerbo, detto 'Scarface', il nuovo pentito nel maxi procedimento 'Hydra' della Dda di Milano e dei carabinieri del Nucleo investigativo sulla "alleanza tra mafie" in Lombardia, in uno dei sei interrogatori, tra settembre e ottobre, in cui ha raccontato dettagli sul suo ruolo di "collettore economico a Milano del clan" di Cosa Nostra "Mazzei di Catania".
Nel primo verbale del 22 settembre, il 43enne Cerbo, nato a Catania, davanti ai pm della Dda milanese conferma, come aveva fatto con una lettera dell'11 settembre, la sua volontà di "intraprendere un percorso di collaborazione con la giustizia".
E ammette la sua "partecipazione al reato associativo", ossia alla presunta alleanza tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra, "quale affiliato e collettore economico a Milano del clan Mazzei".
Deposita una memoria di 27 pagine con tutti i "vari passaggi" del suo "percorso criminale".
Conferma anche "tutti i reati di truffa e bancarotta" che avrebbe commesso per "agevolare il clan" e per i quali è imputato davanti al gup Emanuele Mancini.
Elenca, poi, i nove punti sui quali è disposto a collaborare.
Al quarto punto, si legge, i suoi "rapporti" con Gaetano Cantarella, scomparso per un caso di "lupara bianca" il 3 febbraio del 2020, vicenda che è una di quelle al centro del maxi procedimento milanese. Rapporti, in particolare, "legati dapprima al mondo delle discoteche", si legge ancora, e ciò "in virtù" dei legami tra Cantarella e "Fabrizio Corona, che in più occasioni si rivolgeva a Cantarella quando aveva problemi".

Potrebbero Interessarti