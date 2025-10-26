ou
Palermo, apre Expo Medicina: screening gratuiti in Fiera

Il governatore Schifani: " La Sicilia continua a rafforzarsi ed a crescere"

PoliticaCataniaPalermo

"La Cgia di Mestre attesta che la Sicilia continua a rafforzarsi e a crescere, registrando una riduzione significativa delle ore di cassa integrazione, inc ontrotendenza rispetto al quadro nazionale. A ciò si aggiungono i dati di Unioncamere di qualche giorno fa, che evidenziano un incremento sostanziale del numero di imprese attive, e ilr ecente aggiornamento di Bankitalia, che segnala una crescita dell'occupazione del 4,6%, tre volte superiore alla media italiana". Lo dice il presidente della Regione siciliana su Facebook."Anche il Pil regionale - aggiunge - negli ultimi due anni, ha fatto registrare un tasso di crescita quasi doppio rispetto al resto del Paese. Sono elementi oggettivi che confermano l'efficacia delle azioni messe in campo dal governo regionale nel corso dei primi tre anni di mandato. Restano due anni di legislatura: li dedicheremo a consolidare ulteriormente questi risultati e a rendere la Sicilia un modello duraturo di sviluppo e competitività".

