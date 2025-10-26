Palermo, apre Expo Medicina: screening gratuiti in Fiera

Quasi 40 eventi diversi (34 sono convegni di approfondimento scientifico) all'interno di una quattro giorni durante la quale il mondo della Sanità siciliana si confronterà a Palermo. Innovazione, cura e avvicinamento fra mondo della medicina e cittadino è lo scopo di approfondimenti, incontri e dibattiti. È la 5^edizione di ExpoMedicina, Salone dell'Innovazione Tecnologica in Sanità, evento, di elevato livello scientifico, che si svolgerà alla Fiera del Mediterraneo di Palermo dal 26 al 29 ottobre. L'inaugurazione è fissata per domenica 26 ottobre alle 10,30. La quattro giorni vedrà la partecipazione di medici, professionisti sanitari, dirigenti e amministratori del settore, provenienti da tutta Italia.Il 29 ottobre ospiterà la prima edizione del Premio Dusmet, che ha visto la partecipazione di oltre 100 progetti, e dal 27 al 29 ottobre il XVI Congresso regionale AOGOI Sicilia. "ExpoMedicina, si conferma, pertanto, tra i punti di riferimento per la sanità del futuro" dice il Presidente Maurizio Ninfa.Durante l'Open Day della Prevenzione, si avrà la possibilità di effettuare visite specialistiche gratuite in numerose aree della medicina, con particolare attenzione alla diagnosi precoce e alla promozione di stili di vita sani. In occasione di Expo Medicina sarà possibile effettuare controlli e screening in diversi ambiti, dopo prenotazione sul sito expomedicina.it.