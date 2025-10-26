ou
ULTIME NOTIZIE

Basta un rigore al Catania per battere la 'corazzata' Benevento, i rossazzurri 'volano'

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Pietro Lorefice (M5s):"In Sicilia allarme sicurezza, organici insufficienti"

Pietro Lorefice (M5s):"In Sicilia allarme sicurezza, organici insufficienti"

PoliticaCaltanissettaCataniaPalermo

"La Sicilia sta lanciando un altro grido d'allarme che non può più essere ignorato dal Governo. Dopo l'ennesimo episodio di violenza a Palermo, con un giovane accoltellato nella notte e a pochi giorni dall'omicidio di Paolo Taormina, è chiaro che siamo nel pieno di una emergenza. Il problema è trasversale: pochi giorni fa a Gela un parroco è stato accoltellato in chiesa". Lo dice in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice."È chiaro che il dispiegamento delle forze dell'ordine è insufficiente e lo Stato, in Sicilia, arranca. Il governo non può continuare a limitarsi alla propaganda - aggiunge - Deve guardare alla Sicilia non soltanto come all'altro lembo del fantomatico ponte sullo Stretto, ma come a una terra da salvare da una condizione di abbandono crescente. La nostra isola non chiede passerelle o promesse, ma presenza reale dello Stato. Non è accettabile nel 2025 avere mancanze d'acqua con reti idriche colabrodo, ospedali inefficienti, strade e ferrovie inadeguate e non avere neanche la tutela dello Stato contro episodi di violenza che abbassano ancora di più la qualità di vita dei siciliani".

Potrebbero Interessarti