Pietro Lorefice (M5s):"In Sicilia allarme sicurezza, organici insufficienti"

"La Sicilia sta lanciando un altro grido d'allarme che non può più essere ignorato dal Governo. Dopo l'ennesimo episodio di violenza a Palermo, con un giovane accoltellato nella notte e a pochi giorni dall'omicidio di Paolo Taormina, è chiaro che siamo nel pieno di una emergenza. Il problema è trasversale: pochi giorni fa a Gela un parroco è stato accoltellato in chiesa". Lo dice in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice."È chiaro che il dispiegamento delle forze dell'ordine è insufficiente e lo Stato, in Sicilia, arranca. Il governo non può continuare a limitarsi alla propaganda - aggiunge - Deve guardare alla Sicilia non soltanto come all'altro lembo del fantomatico ponte sullo Stretto, ma come a una terra da salvare da una condizione di abbandono crescente. La nostra isola non chiede passerelle o promesse, ma presenza reale dello Stato. Non è accettabile nel 2025 avere mancanze d'acqua con reti idriche colabrodo, ospedali inefficienti, strade e ferrovie inadeguate e non avere neanche la tutela dello Stato contro episodi di violenza che abbassano ancora di più la qualità di vita dei siciliani".