Regionali in Puglia, il 10 novembre Meloni a Bari per sostenere Lobuono

Il 10 novembre novembre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "sarà a Bari per un comizio con tutti i leader del centrodestra".

Lo ha annunciato a Bari il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato al suo arrivo alla Fiera del Levante dove si tiene la presentazione del candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, Luigi Lobuono.

Insieme a Gemmato questa mattina anche il capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia Lucio Malan.

"Lobuono - ha detto Malan - è un ottimo candidato per la Puglia. Un candidato che ha una coalizione unita. Unita sulle cose concrete come lo è la coalizione a livello nazionale. Non unita per mantenere o perpetuare il potere mettendo dentro moderati o finti moderati con estremisti da centri sociali. Noi abbiamo dei programmi concreti per la Puglia e per rilanciare questa meravigliosa regione".