ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, Forza Italia promuove vertice con gruppi che sostengono la giunta Monisteri

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Regionali in Puglia, il 10 novembre Meloni a Bari per sostenere Lobuono

Regionali in Puglia, il 10 novembre Meloni a Bari per sostenere Lobuono

Altro sud

Il 10 novembre novembre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "sarà a Bari per un comizio con tutti i leader del centrodestra".
Lo ha annunciato a Bari il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato al suo arrivo alla Fiera del Levante dove si tiene la presentazione del candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, Luigi Lobuono.
Insieme a Gemmato questa mattina anche il capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia Lucio Malan.
"Lobuono - ha detto Malan - è un ottimo candidato per la Puglia. Un candidato che ha una coalizione unita. Unita sulle cose concrete come lo è la coalizione a livello nazionale. Non unita per mantenere o perpetuare il potere mettendo dentro moderati o finti moderati con estremisti da centri sociali. Noi abbiamo dei programmi concreti per la Puglia e per rilanciare questa meravigliosa regione".

Potrebbero Interessarti