ou
ULTIME NOTIZIE

Serie C: Volley Modica sconfitta (3 a 0) al PalaLivatino di Gela

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
A Palermo gli Stati generali della cultura del Sole 24 Ore

A Palermo gli Stati generali della cultura del Sole 24 Ore

EconomiaPalermo

La cultura come ponte tra memoria collettiva e innovazione creativa, l'educazione come custode di memoria e il racconto come strumento per dare forma al tempo che viviamo.
Sono i temi della terza delle quattro tappe dell'edizione 2025 degli Stati generali della Cultura, un evento del Sole 24 Ore, in corso al Teatro Massimo di Palermo.
"Stiamo celebrando i 160 anni del Sole 24 Ore.
Dopo le tappe di Napoli e Firenze, sono felice di essere qui a Palermo. Una città di cui si sente parlare per la cronaca nera, ma invece ho trovato una realtà viva, con una movida che non avevo mai visto prima. Palermo e la Sicilia sono realtà decisive per l'Italia", ha detto il direttore del Sole 24 ore, Fabio Tamburini.
"La cultura è uno degli antidoti ai tempi difficili che stiamo attraversando. Oggi prevalgono spesso le ragioni della forza su quelle della giustizia. Per affermare la ragione e la giustizia, bisogna far leva sulla cultura, che rappresenta un antidoto straordinario - ha sottolineato -. Sono tempi difficili per i venti di guerra: in corso ce ne sono sessanta. Per questo, la cultura può rappresentare un punto di forza dell'Italia e dell'Europa".
Ad aprire i lavori, il sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, Marco Betta: "Sono molto soddisfatto di questa collaborazione con il Sole 24 ore, perché la musica e l'arte, come recita la storica frase sul frontone del Teatro, rinnovano i popoli e ne rinnovano la vita. L'arte non solo rivela la vita, ma la può curare. L'avvenire sono i giovani e questa è una grande scommessa che facciamo con il Sole". Anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, presente all'iniziativa, si è rivolto ai ragazzi: "Voi siete i protagonisti di questo Paese ed é necessario che ne abbiate profonda consapevolezza. Le istituzioni lo devono tenere presente nelle agenzie educative, nei luoghi della promozione della bellezza e dove si fa sport".
Al centro dell'iniziativa, moderata da Nicoletta Polla Mattiot, direttrice di Htsi e Stefano Salis, giornalista del Sole 24 ore, la scuola, l'artigianato, il teatro, il design e l'editoria: ambiti diversi che si incontrano e dialogano, generando nuovi immaginari e nuove opportunità.

Potrebbero Interessarti