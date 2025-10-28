Palermo, denunciato dalla Mobile un 19enne per accoltellamento
Gli agenti della Squadra Mobile hanno denunciato il diciannovenne A.M., ritenuto responsabile di avere colpito con due fendenti alla schiena il trentacinquenne pregiudicato B.F., nella notte fra sabato e domenica in via Chiavettieri, a Palermo.
In conseguenza delle lesioni riportate, ritenute compatibili con un'arma da taglio, B.F. ha fatto ricorso a cure mediche. Le sue condizioni non sono state giudicate gravi.
All'individuazione dell'indagato, i poliziotti sono giunti dopo avere interrogato alcuni testimoni ed avere esaminato le videoregistrazioni di alcune telecamere della zona.
Il giovane è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per via della condotta aggressiva nei confronti degli agenti della Squadra Mobile che lo stavano perquisendo.
L'individuazione del responsabile dell'accoltellamento, fanno osservare dalla Questura, è stata possibile grazie al tempestivo intervento assicurato da agenti del dispositivo di ordine e sicurezza pubblica a presidio delle "zone rosse", recentemente istituite nelle aree della movida cittadina.