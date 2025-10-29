Salvini in video collegamento con Catania: 'io colpevole, voglio collegare Sicilia all'Europa'
"In questi anni, cambiando il volto della Sicilia, non penso solo ai 27 miliardi di cantieri aperti. Oggi pomeriggio sarò in Parlamento per un question time dove i gruppi di opposizione mi chiederanno conto del fatto che io voglio collegare la Sicilia all'Italia e all'Europa".
Lo ha detto in video collegamento il ministro per le Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini in occasione dell'attivazione a Catania della linea ferroviaria Bicocca Catenanuova dell'intinerario Palermo-Catania.
"Sì - ha aggiunto Salvini - mi dichiaro colpevole di voler collegare, dopo decenni di chiacchiere, la Sicilia al resto d'Italia e al cuore dell'Europa perché ritengo che la continuità territoriale, il diritto alla mobilità, il diritto a perdere meno tempo, meno soldi e meno salute, ad impiegare meno tempo viaggiando più velocemente e più in sicurezza, sia un diritto di 5 milioni di cittadini siciliani".
"Ringrazio il governatore Schifani - ha sottolineato il ministro - perché spero che non ci sia nessuno che per motivi ideologici, politici o pseudoburocratici impedisca ai siciliani di esercitare un loro diritto. Entro il 2030, in due ore si arriverà da Palermo a Catania, entro il 2032 il mio obiettivo è che una volta arrivati a Messina non si aspetti per qualche ora in estate, col motore acceso, di attraversare lo stretto, ma ci si mettano fra i 10 e i 15 minuti in treno, in moto, in camion, in camper, in macchina, avanti e indietro, anche 10 volte al giorno, pagando di meno. Grazie agli operai - ha concluso Salvini - perché quello che inaugurate oggi è il vero Green deal, è la vera sostenibilità, è la vera cura del ferro".