Francesco Scoma torna a Forza Italia, Caruso: politico radicato nel territorio

Francesco Scoma torna ad aderire a Forza Italia, con la quale ha ricoperto nel tempo diversi incarichi politici e amministrativi a diversi livelli, dal Comune al parlamento nazionale ed europeo.

Un'adesione, quella di Scoma, che Marcello Caruso - coordinatore regionale azzurro - definisce "un felice ritorno a casa".

"Questa scelta - aggiunge Caruso - conferma Forza Italia come il punto di riferimento in Sicilia per quanti si riconoscono nei valori del Partito Popolare Europeo e vogliono continuare a mettere a servizio della comunità la propria esperienza e la propria passione".

La lunga carriera di Scoma spazia dall'amministrazione locale a quelle nazionale ed europea. È stato Vicesindaco di Palermo e, in seguito, deputato all'Assemblea Regionale Siciliana per diverse legislature. In Regione ha anche ricoperto incarichi di governo come Assessore al Lavoro e poi alle Attività Sociali.

Il suo percorso è proseguito in Parlamento, dove è stato Senatore e Segretario del Senato nella XVII Legislatura, per essere eletto poi alla Camera dei Deputati nella successiva legislatura, ricoprendo anche in questo caso la carica di Segretario. Ha completato la sua esperienza nelle istituzioni con un mandato al Comitato Europeo delle Regioni.

Per Caruso, "l'esperienza che Francesco Scoma porta con sé è un contributo importante per il nostro lavoro sul territorio. La sua conoscenza delle istituzioni a tutti i livelli rafforza la nostra capacità di essere un partito al servizio dei cittadini e delle comunità, concreto e operativo".

"L'adesione dell'amico Francesco - conclude Caruso - consolida in modo prestigioso la nostra presenza in Sicilia, rafforzando un partito sempre più composto da amministratori bravi, competenti e appassionati in grado di coniugare il radicamento nel territorio con una visione nazionale ed europea".