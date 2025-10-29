Palermo, allerta meteo gialla domani in Sicilia

La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani. Per la giornata di domani, su tutta la Sicilia, è prevista allerta gialla. In particolare - si legge nell'avviso n.25302 - ''dalla tarda mattinata di domani e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento''.