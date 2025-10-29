ou
Sciopero del commercio in Calabria durante i festivi fino all'Epifania

Lo sciopero in tutte le giornate festive comprese dal 1 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 nel comparto del commercio e della grandedistribuzione calabrese, è stato proclamato dalle segreterieregionali di Filcams Cgil,Fisascat Cisl e Uiltucs. "In Calabria - è scritto in una notacongiunta dei sindacati - le festività continuano a esseretrattate come giornate qualsiasi. Un errore che pesa tutto sullespalle delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio e dellagrande distribuzione organizzata, costretti a sacrificaresalute, affetti e vita sociale per garantire aperture senzalimiti e senza senso. Non è un gesto contro i consumatori, maper le comunità: la festa è un bene comune, non un orpello damettere in vetrina".

