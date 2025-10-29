ou
Sui Frecciarossa al via la campagna Cosenza-Bolzano Food Express

Scoprire scorci, paesaggi e produzioni tipiche delle province di Cosenza e Bolzano, eccellenze del Made in Italy capaci di raccontare l'identità culturale e gastronomica dei territori. Al via a novembre, sui monitor a bordo dei treni Frecciarossa di Trenitalia, la campagna "Cosenza-Bolzano Food Express", promossa dalle Camere di commercio di Cosenza e Bolzano in collaborazione con Trenitalia. L'iniziativa è stata presentata presso la Delegazione della Regione Calabria a Roma. "Con questo progetto - ha spiegato il presidente della Camera di commercio di Cosenza, Klaus Algieri - vogliamo trasformare il viaggio in un'occasione di scoperta e valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico, culturale e agroalimentare. Portiamo, per la prima volta in assoluto, le eccellenze della Calabria direttamente sui binari che collegano Sud e Nord, creando un ponte tra territori, economie e tradizioni". "Un aspetto importante - ha sottolineato Algieri - riguarda il turismo: nel 2024 oltre 42mila viaggiatori da Bolzano hanno scelto la Calabria e più di 63mila calabresi hanno visitato la provincia di Bolzano, numeri destinati a crescere grazie a questa iniziativa". Per il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, "l'iniziativa è un esempio concreto di collaborazione tra Nord e Sud, capace di trasformare le differenze territoriali in valore condiviso. Portare a bordo dei treni ad alta velocità le eccellenze dei nostri territori significa far viaggiare su un unico binario le tradizioni culinarie e culturali di Calabria e Alto Adige. Un modo per raccontare, attraverso il linguaggio del gusto, il rispetto per la biodiversità e per una produzione agro-alimentare fondata su qualità e sostenibilità". "Con il nostro sostegno - ha osservato il direttore Sales di Trenitalia, Francesco Cacciapuoti - confermiamo l'impegno di Trenitalia nella valorizzazione delle bellezze enogastronomiche, turistiche e culturali del nostro Paese. Un patrimonio che non è fatto solo di sapori e prodotti, ma di saperi, tradizioni e valori tramandati da generazioni. Così come l'unicità del cibo italiano caratterizza i territori, l'eccellenza Made in Italy del Frecciarossa li unisce con connessioni sempre più veloci, efficienti e rispettose dei paesaggi attraversati".

