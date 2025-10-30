Vento dell'Est sulle Madonie, aperto B&B con fondi Po Fesr

Pane, amore e… Ungheria. Sembra di rivedere i fotogrammi della pellicola con Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida.

Ma l'assonanza con quel capolavoro diretto da Luigi Comencini nel 1953 è solo nel titolo. La trama, questa volta, si dipana in Sicilia, sulle Madonie, nei giorni nostri. E racconta una storia imprenditoriale risultata vincente grazie all'utilizzo dei fondi comunitari (Po Fesr) erogati dalla Regione siciliana, per lo sviluppo del settore turistico-ricettivo. La protagonista è una ungherese di Budapest di 54 anni, Edvige Toth, che in provincia di Palermo, si è innamorata dello chef e insegnante all'istituto alberghiero di Cefalù Tonino Mazzola, 49 anni, e ha aperto un B&B, con l'obiettivo di accogliere i turisti, soprattutto dell'Europa dell'Est.

"Ho conosciuto Tonino nel 2005 a Budapest, è stato un colpo di fulmine - dice l'imprenditrice -. L'anno successivo ero in Sicilia e ci siamo rivisti. Da quel giorno è nata la nostra storia".

Heidi, come la chiamano affettuosamente gli abitanti di Castelbuono ricordando la serie animata, intende creare un progetto di accoglienza ecosostenibile e inclusiva da avviare in un'immobile, in comproprietà con il compagno, da destinare, in parte, all'attività di bed and breakfast.

La svolta arriva grazie al bando Po Fesr 2014/2021 che le permette di ottenere un finanziamento di circa 93 mila euro che serviranno per riammodernare l'edificio e creare tre stanze per gli ospiti, due matrimoniali e una singola, attrezzature e arredi, mentre l'ultimo piano della palazzina, il terzo, è destinato ad alloggio del gestore.

"Abbiamo lavorato per trasformare la visione imprenditoriale di Edvige Toth in un'eccellenza operativa - dice Rosario Genchi, project manager del B&B Tulip & Lotus Castelbuono -, implementato soprattutto un modello di accoglienza ecosostenibile e inclusiva, valorizzando le competenze poliedriche della proprietà. La gestione della fase progettuale ha assicurato il raggiungimento degli obiettivi strategici e finanziari, che ha dato come risultato la nascita di un'impresa con un forte carattere distintivo, capace di creare profitto nel settore dell'ospitalità siciliana".

Nel 2021 comincia il percorso imprenditoriale vero e proprio con la nascita del B&B Tulip & Lotus Castelbuono. E i turisti apprezzano: visite dai pastori, raccolta d'arance e olive, itinerari del gusto che sono accompagnati da lezioni di cucina tipica siciliana e del territorio con ai fornelli Tonino, il compagno chef.

Negli anni, Edvige ha incrementato i contatti con i turisti ungheresi in Sicilia. In tanti suoi connazionali si sono fatti avanti per farle gestire spazi e stanze, e adesso ha messo su una sua rete con decine di posti letto. Mentalità aperta e occhio all'internazionalizzazione le hanno poi permesso di sottoscrivere gemellaggi tra Sicilia e Ungheria, con i comuni di Castelbuono e Szada, tra l'instituto alberghiero di Cefalù e la scuola alberghiera turistica di Tatabanya.