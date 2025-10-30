Piazza Turi Ferrore, nuovo polmone verde coi fondi el Pnrr a Catania

Consegnata ai cittadini di Catania, dal sindaco Enrico Trantino e dall'assessore alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi, piazza Turi Ferro storicamente conosciuta come piazza Spirito Santo, importante intervento di rigenerazione urbana realizzato dal Comune nell'ambito del Pnrr "Piani Urbani Integrati".

Il nuovo assetto di piazza Turi Ferro, che si pone come cerniera naturale tra via Etnea, corso Sicilia e il centro storico, contribuisce a definire un nuovo equilibrio urbano tra funzioni, mobilità e qualità della vita.

È stata ridisegnata l'intera organizzazione della mobilità carrabile e pedonale, prevedendo una distribuzione equilibrata delle aree di sosta e l'introduzione di zone a traffico limitato, così da favorire la fruizione dei pedoni e garantire la piena accessibilità ai residenti e alle attività commerciali.